Standard slaat Chinese aanbiedingen voor Sa af

De interesse uit China voor Sa komt er niet zomaar: sinds hij in de zomer van 2016 op Sclessin belandde maakte de 29-jarige Portugees in 62 officiële wedstrijden al 30 goals. Dit seizoen zit hij aan 10 goals in 24 competitieduels.

De laatste 2 competitieduels liet coach Sa Pinto zijn topschutter op de bank starten, wat de geruchten van een vertrek voedde.

Sa kan met Standard nog prijzen pakken dit seizoen: de club is nog volop in de running voor een plaats in Play-off 1. Met nog 2 speeldagen voor de boeg telt het als 7e 1 puntje minder dan nummer 6 Kortrijk. Op 17 maart speelt Standard ook de bekerfinale tegen Genk.