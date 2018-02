Het geheim van Coucke en Teodorczyk? "De POOLonaise!"

Dankzij Lukasz Teodorzcyk veerde de eretribune op in Anderlecht. Dat was al een tijd geleden. "Na de eerste goal sprong ik recht voor een high five. Het werd een low five", vertelt Marc Coucke in Extra Time. "Die mensen houden even veel van voetbal als ik. Zij mogen zichzelf blijven, ik zal dat ook doen."