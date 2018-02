Coucke grapt na goal Deschacht bij beloften: "Oei, zit ik bij de veteranen?"

VRT ???media.video.type.mz_vod??? Coucke grapt over Deschacht: "Oei, zit ik bij de veteranen?" Coucke grapt over Deschacht: "Oei, zit ik bij de veteranen?"

Olivier Deschacht kwam na zijn verwijzing naar de B-kern voor een eerste keer in actie met de belofteploeg. De verdediger scoorde na 12 minuten zelfs de openingstreffer. Voorzitter Marc Coucke zat in de tribunes. "Zit ik hier bij de veteranen", grapte hij in Extra Time.