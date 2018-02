De voorbije maanden groeide het ongenoegen van sommige fans over de gang van zaken in de Luminus Arena. Dat resulteerde in de wissel van CEO en Antwerpenaar Patrick Janssens door Erik Gerits, een man met blauw bloed.

Gerits wil dat de fans zich weer thuisvoelen in een warme club. Ook sportief gaat het onder de nieuwe coach Philippe Clement bergop: Genk staat er goed voor voor Play-off I en is bekerfinalist. Alleen maar tevreden gezichten dus bij het bowlen en biljarten.