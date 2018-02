Moeskroen vindt offensieve middenvelder in 1e Amateur

De wintermercato is al 4 weken achter de rug, maar de ploegen zitten niet stil. Moeskroen maakte vandaag de komst bekend van Luca Napoleone. De aanvallende middenvelder tekende een contract voor één seizoen met optie op een extra jaar. Voor Heist maakte hij 12 goals in de competitie en 2 in de beker.

Napoleone speelde eerder al voor Kelmis, Sprimont, Walhain en Francs Borains.