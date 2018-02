Carcela zal rillen bij het zien van de beelden van Saief

De meest schrikwekkende beelden van het afgelopen weekend rolden binnen vanuit het Astridpark. Galitsios trapte Saief vol in het gezicht. Er was zeker geen kwaad opzet in het spel, maar in een eerste reactie flitste de vreselijke herinnering aan de trap van Mavinga in het gezicht van Carcela in 2011 door de hoofden. Gelukkig voor Saief viel de schade mee. Saief kon de match uitspelen. dat geluk had Carcela in 2011 allesbehalve.