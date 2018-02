Vandenbempt: "We mogen van een revolutie spreken bij Anderlecht"

Dat denk ik wel. Ik denk dat de club daar ook nood aan had, want er is toch al enkele jaren grote onvrede bij de supporters, over het gevoerde beleid bij Anderlecht. Vorig jaar was er zelfs de hele tijd kritiek in een kampioenenjaar.

Een nieuwe aanpak, een nieuwe wind, een forse grote schoonmaak door Marc Coucke in dit geval. Daar kijkt iedereen toch met belangstelling naar uit. En de supporters en veel mensen uit de media zijn al vanaf dag 1 enthousiast over de komst van Coucke naar Brussel. Gisteren zongen de supporters al van “Koekenbak”.

Coucke zelf speelt het ook handig, vind ik, door zich bijvoorbeeld in een interview met Het Laatste Nieuws dit weekend zeer nadrukkelijk te distantiëren van het huidige beleid. En dan in casu, zonder zijn naam te noemen, Herman Van Holsbeeck over de wintermercato.

Dat vinden supporters altijd wel heel erg goed, dat Van Holsbeeck kritiek krijgt. Coucke heeft een paar flinke trappen en klappen uitgedeeld over die wintermercato, waarvan iedereen ervan overtuigd is dat die mislukt is. Coucke zegt dat er veel meer mogelijk was dan ze bij Anderlecht hebben gedaan, ondanks de situatie van de verkoop.

Het is natuurlijk belangrijk dat Coucke iedereen daarvan overtuigt dat hij daar op geen enkel moment is tussengekomen. Dus ja, een breuk met het verleden. Maar het is vooral een heel goede zaak voor de club dat er duidelijkheid is en dat Coucke eraan kan beginnen. En dan gaan we met veel belangstelling volgen wat Coucke ervan bakt.