Wuyts in Facebook Live: "Van Aert kan al een voorjaarskoers winnen"

Wuyts: "Wat we dit openingsweekend van Gaviria hebben gezien, is niet evalueerbaar. Dat is ondermaats. En daar zijn redenen voor. In de Omloop is hij ten val gekomen en in Kuurne had hij op een ongepast moment een lekke band. Die lekke band lijkt me veeleer een uitvlucht. Waarschijnlijk had hij zijn val en de koude nog niet verteerd."

"Maar we mogen niet vergeten dat Gaviria al 5e is geworden in Milaan-Sanremo. Ik zou Gaviria niet afschrijven voor wat er nog komt. Hij is een potentiële winnaar van Milaan-Sanremo en Gent-Wevelgem. Maar momenteel zou ik Viviani uitspelen voor Milaan-Sanremo."