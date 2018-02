41 jaar en 76 dagen: Simons is officieel de oudste veldspeler in eerste klasse

Timmy Simons kreeg dit seizoen een andere rol bij Club Brugge en speelt daardoor nog zelden, maar vandaag tegen Standard kwam de ouderdomsdeken toch nog eens van de bank. Hij mocht in de 90e minuut Jordy Clasie vervangen.

In zijn vier minuten op het veld kon hij niet uitpakken met een opvallende actie, maar zijn invalbeurt leverde hem wel een plaats in de geschiedenisboeken op. Simons is nu de oudste veldspeler in de geschiedenis van de Belgische eerste klasse.

Simons is vandaag 41 jaar en 76 dagen. Als hij de oudste voetballer wil worden, zal Simons het wel nog even moeten volhouden want doelman Ratko Svilar stond op zijn 44e nog altijd tussen de palen.