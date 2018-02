Coucke zet eerste stappen op RSCA: "Stuk onzekerheid wegnemen"

Michael Verschueren, zoon van Michel en lid van de raad van bestuur bij Anderlecht, is blij met de komst van Marc Coucke. "Het heeft lang genoeg geduurd. Ik denk dat iedereen ernaar uitkijkt", vertelt Verschueren.

"Er wordt geschreven dat Marc Coucke en ik een team vormen, maar ik heb eigenlijk relatief weinig contact gehad met hem. We zullen zien of we in de toekomst een team kunnen vormen."

"Er zijn veel uitdagingen, onder meer op sportief vlak om dit seizoen nog iets te kunnen oppikken. Ook het stadion is een challenge. We zullen dat allemaal samen met het bestuur bespreken."