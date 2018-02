Coucke: "Afscheid van KVO is emotioneler dan gedacht"

Marc Coucke was vijf jaar voorzitter van KV Oostende. De wedstrijd tegen Sint-Truiden werd zijn allerlaatste in die rol. Op 1 maart wordt Coucke de grote baas van Anderlecht. Voor en na de match namen de club en de huidig voorzitter afscheid van elkaar.

"Ik vond het belangrijk om in schoonheid afscheid te nemen", zei Coucke na de zege van KVO. "Ik had dat op voorhand aan de coach gezegd. Wij zijn gered en STVV kan nog PO I spelen. Dan zou het typisch zijn dat we verliezen omdat zij meer gemotiveerd zijn."

"Om twee redenen wou ik in schoonheid eindigen. Omdat ik altijd beloofd heb tot de allerlaatste seconde alles te zullen doen voor deze club. Ik denk dat ik KVO achterlaat met veel talent, veel spelers die eigendom zijn van de club en met een fenomenale supporters- en sponsorbasis."

"Anderzijds wou ik ook tonen wat voor potentieel in deze club zit. Ik denk dat KVO in PO II een mooie rol kan spelen. Voor we het wisten was PO I weg omdat er dit jaar veel te veel is gebeurd. Eerst alle energie die we in de match tegen Marseille hebben gestoken. Daarna de zaak Proto, de zaak Berrier en dan nog de zaak Coucke."