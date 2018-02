Anderlecht ontkent uitstel licentiedossier: "Alles verloopt normaal"

Le Soir schreef in zijn editie van zaterdag dat Anderlecht uitstel gevraagd en gekregen had om zijn licentiedossier in te dienen. De aanvraag voor een proflicentie moest ten laatste op 15 februari gebeurd zijn.

Volgens de krant had paars-wit uitstel gekregen tot 9 maart, omdat er door de overname van de club enkele belangrijke documenten nog niet aan het dossier konden worden toegevoegd.

Maar Anderlecht heeft intussen ontkend dat het uitstel gevraagd heeft. "De licentieaanvraag voor het seizoen 2018-2019 verloopt normaal. Anderlecht heeft zijn licentieaanvraag ingediend op 15 februari. Naar gewoonte worden er bijkomende vragen door de licentiemanager gesteld. Deze moeten voor 28 februari beantwoord worden", klinkt het.