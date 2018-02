Geen strafvermindering: Sa Pinto en Mpoku spelen schorsing niet kwijt

De zoveelste passage van een Standard-delegatie bij de bondsinstanties kwam er na enkele incidenten na Zulte Waregem-Standard van 23 januari.

Het potje van coach Ricardo Sa Pinto kookte over na een rode kaart en tegendoelpunt in de slotfase. Sa Pinto ging verhaal halen bij de scheidsrechter en moest worden gekalmeerd door zijn eigen spelers. Standard ging in beroep tegen de sanctie van drie weken (twee met uitstel), maar die straf is in beroep bevestigd.

Dat geldt ook voor de schorsing van Paul-José Mpoku, die zich moest verantwoorden voor een opstootje in de spelerstunnel na diezelfde wedstrijd. Mpoku verdedigde zich vandaag overigens in een videoboodschap omdat zijn vrouw elk moment kan bevallen.