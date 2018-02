Vanhaezebrouck: "Geen respect voor jongeren? Niemand stelt er zoveel op als ik"

Met nog drie wedstrijden in de reguliere competitie wil Anderlecht nog zoveel mogelijk punten sprokkelen. "We moeten onze twee resterende thuismatchen proberen te winnen, dat is nu het belangrijkste", zegt Vanhaezebrouck.



"Het was geen aangename vaststelling dat we tegen Oostende en STVV zo weinig kansen creëerden. Daar hebben we deze week hard op gewerkt, hopelijk pakken de spelers dat mee naar de wedstrijd."



Met toekomstig Anderlecht-voorzitter Marc Coucke zal er zondag een bijzondere gast in de tribune zitten. "Voorlopig kan hij niet veel doen, alles moet eerst officieel afgehandeld worden. Maar we kijken ernaar uit om die stap te zetten, want nu zitten we in een impasse. Onduidelijkheid werkt altijd negatief."