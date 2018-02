Alweer haar in de boter bij Berrier en KV Oostende: "Ze geven me zin om te stoppen"

Het is niet de eerste keer dit seizoen dat Berrier en KV Oostende met elkaar in de clinch gaan. Eerder dit seizoen probeerde de 34-jarige Fransman tevergeefs een transfer naar het Thaise Ratchaburi af te dwingen, maar de manier waarop viel slecht bij Oostende. De kustploeg stuurde hem daarom prompt naar de B-kern.

Kort voor Nieuwjaar leken de plooien weer gladgestreken toen Marc Coucke Berrier opnieuw bij de A-kern haalde. Maar nu zit het er dus weer bovenarms op. Berrier pikt het niet dat coach Adnan Custovic hem niet opgenomen heeft in zijn selectie voor de wedstrijd van zaterdag tegen STVV. De coach had in z'n selectie wel voor het eerst plaats voor jongeren Bataille en D'Haese.

“Eerst lieten ze me niet vertrekken, nu zit ik niet eens in de selectie van 18", schrijft Berrier op Twitter. "Ze geven me zin om te stoppen met voetballen en zorgen ervoor dat ik gedegouteerd raak van mijn grootste passie."