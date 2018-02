Einde seizoen voor Delferière: "Er zijn ergere dingen in het leven"

Sébastien Delferière gaat op 16 maart in Gent onder het mes met een meniscusletsel. Zijn seizoen zit er meteen op, bevestigt hij bij RTBF. "Het is een ontgoocheling, maar er zijn ergere dingen in het leven. Ik zal mijn collega's op mijn televisiescherm volgen", zegt de ref.

"Ik focus me al op het volgende seizoen. Het zou een fout zijn om snel te willen terugkeren voor één of twee wedstrijden. In tegenstelling tot een speler moet een scheidsrechter het 90 minuten volhouden bij zijn terugkeer na een blessure."

"Als je op fysiek vlak verzwakt bent, dan kun je op het einde van de match wat scherpte missen. En ik wil de clubs geen schade berokkenen op een cruciaal moment van het seizoen."