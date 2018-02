Mannaert en De Witte zien het anders: Wel of geen meerderheid tegen play-offs?

Vincent Mannaert van Club Brugge kwam als eerste uit de vergadering. Het standpunt van zijn club is al langer bekend. Club-voorzitter Bart Verhaeghe wou zelf niet reageren, maar het is bekend dat hij geen heil ziet in een play-off-systeem.

"Wij zijn altijd duidelijk voor totale afschaffing van de play-offs geweest", zei Mannaert. "Alleen is er nog geen meerderheid over welk format er dan moet komen. Als je met 24 clubs bent, zullen er over enkele weken 18 sowieso ontevreden zijn. Enerzijds de 8 clubs uit 1B en anderzijds de 10 die Play-off I niet halen."

"Bovendien stel ik vast dat de fans ook liever een reguliere competitie willen. Het is duidelijk dat een meerderheid van de clubs hier aanwezig afscheid wil nemen van het huidige format. Maar dat is slechts de eerste stap. De tweede stap is wat het alternatief moet worden."

"Maar goed, het is nog vroeg. De vergadering vandaag was bedoeld om gedachten uit te wisselen. Hierna zien we wel wat het zal worden."