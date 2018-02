Amper 5 van de 24 clubs zouden huidige competitieformat willen behouden

De Pro League lijstte zes mogelijke formats op die geëvalueerd werden. Het idee van een BeNeLeague, met een verzameling van Belgische en Nederlandse clubs, is volgens de Pro League niet haalbaar en werd meteen geschrapt. Daardoor bleven er nog vijf over.

Een eerste mogelijkheid is een klassieke competitie met twintig ploegen, waardoor de play-offs afgeschaft worden en er vier profclubs minder zijn. Ook een klassieke competitie met zestien ploegen behoort tot de opties. Daardoor zou het aantal speeldagen in de Jupiler Pro League fel afnemen, maar omdat er geen play-offs meer zijn loopt de Proximus League begin maart al op zijn einde.

Naast de huidige formule met play-offs lag er ook een voorstel op tafel met play-offs, maar zonder een halvering van de punten. Dan zouden er 14 clubs in 1A zitten en 10 in 1B. Het enige probleem is dat er in het overgangsjaar dan wel drie degradanten zouden zijn in plaats van één. Daarvoor denkt de Pro League aan een dalersvergoeding van drie miljoen euro en het eenmalige optrekken van de tv-gelden voor de Proximus League.

Ten slotte ligt er ook een compleet nieuwe formule op tafel waarbij de opdeling tussen 1A en 1B verdwijnt. De 24 profclubs zouden dan opgedeeld worden in drie reeksen van acht en nadien worden er play-offs gespeeld in twee reeksen van twaalf. Dat is het format waar de clubs uit 1B vooral oren naar hebben.