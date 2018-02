De Witte over competitiehervorming: "Niet alleen op basis van emoties beslissen"

Ook Herman Wijnants, de sterke man van Westerlo, zit aan de vergadertafel. “Ik hoop dat we nu het algemeen belang laten primeren boven het individuele belang", zegt Wijnants.

"In 1A zijn er 16 ploegen, waarover er 80 miljoen euro verdeeld wordt. In 1B zijn er 8 ploegen, waarover men 8 miljoen verdeelt. En was is het gevolg? Van de 8 ploegen uit 1B is enkel Westerlo niet overgenomen door een buitenlandse investeerder.

Voor Lokeren-voorzitter Roger Lambrecht hoeft er niks te veranderen: "Maar als de grote ploegen wel verandering willen, dan zullen wij meedoen, hé. Lokeren is een kleine club."