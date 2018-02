Voetbalbond leidt acht nieuwe videorefs op

Ex-scheidsrechters Christophe Virant, die dit seizoen na 2 mislukte fysieke proeven zijn fluitje opborg, en Laurent Colemonts worden omgevormd tot video-assistenten. Van de 8 refs die afgelopen zomer een semiprofessioneel contract ondertekenden, volgen de 6 internationale scheidsrechters een omscholing tot videoref: Sébastien Delferière, Bart Vertenten, Lawrence Visser, Jonathan Lardot, Erik Lambrechts en Alexandre Boucaut.

"Volgend seizoen zijn er per weekend 8 wedstrijden met VAR. Tegen dan hebben we 12 videorefs ter beschikking, waardoor we onszelf wat ruimte geven", zegt scheidsrechtersbaas Johan Verbist.

"Ook in het buitenland worden de internationale refs omgeschoold tot videorefs. We kunnen onze toprefs die kans niet ontnemen. Als ze niet als hoofdscheidsrechter op een WK of EK geraken, waarom dan niet als videoref?"