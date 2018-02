Vandenhaute: "Sprak na Anderlecht met 3 Belgische clubs"

Wouter Vandenhaute leek een goeie kanshebber om Anderlecht over te nemen, tot Marc Coucke op de proppen kwam. "Ik had er zin in. We hadden een goed plan, maar uiteindelijk heeft de club voor Coucke gekozen. Ik wens hem veel geluk", vertelt Vandenhaute.

"Ik ga zeker nog naar Anderlecht kijken. Ik blijf een diehard fan. Al geef ik toe: mijn paars-witte hart bloedt als ik de ploeg zo op de sukkel zie. Ik hoop dat het snel weer beter gaat met Anderlecht."

Vandenhaute sluit niet uit dat hij elders opduikt in het voetbal. "Ik heb in 2011 de kans gehad om in Standard te stappen, maar dat was toen niet aan de orde met de overname van de tv-zenders VIER en VIJF. Drie jaar ervoor had ik de kans om OGC Nice te kopen. Ik weet eerlijk gezegd niet wat ik zou doen als Nice vandaag zou aankloppen. Maar ik ben 56. Ik ga niet nog eens 10 jaar wachten om iets in het voetbal te doen."