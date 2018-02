Pro League stelt actieplan voor om racisme uit stadions te weren

"De Raad van Bestuur van de Pro League herinnert er bovendien aan dat de scheidsrechter naar aanleiding van deze spreekkoren of acties de wedstrijd tijdelijk of definitief kan schorsen, met ernstige gevolgen voor de clubs in kwestie (schadevergoeding van €25.000 tot €50.000, wedstrijd achter gesloten deuren of gedeeltelijke sluiting van tribunes,…)", klinkt het.

"Stijn Van Bever, CSR-manager van de Pro League, werd bevoegd om de 24 Pro League-clubs te contacteren om de procedure van de burgerrechtelijke uitsluiting uiteen te zetten en om preventieprogramma’s uit te werken."

"Personen die zich schuldig maakten aan dergelijke spreekkoren en acties en die naar aanleiding hiervan met een stadionverbod gesanctioneerd worden, zullen verplicht worden om specifieke vormingen te volgen vooraleer ze nog toegelaten worden in de stadions."