De fratsen van Coucke: dit zal je na dit weekend niet meer zien bij KV Oostende

Marc Coucke zal zaterdag een laatste keer als voorzitter in de tribune van KV Oostende zitten. Sinds de kleurrijke voorzitter er in de zomer van 2013 aan het roer kwam, viel er altijd iets te beleven. Vooral naast het veld dan. Dit zullen ze na dit weekend niet meer te zien krijgen in KV Oostende, maar misschien wel in Anderlecht.