Hanni: "Ook Coucke wilde dat ik bleef, maar ik was klaar met Anderlecht"

Sofiane Hanni lag niet in de bovenste schuif van het merendeel van de Anderlecht-supporters, maar het vertrek van de RSCA-aanvoerder net voor het einde van de wintermercato was toch opvallend.

"Halfweg het seizoen je aanvoerder verkopen is niet logisch, maar iedereen moet begrijpen dat mijn situatie speciaal was door die hele issue met de supporters", legt Hanni in Sport/Voetbalmagazine uit.

"Het bestuur zat er ook mee verveeld. Op een dag vroeg Roger Vanden Stock mij op de man af of ik wilde blijven. Ik heb "neen" geantwoord."

"De voorzitter begreep mijn situatie: om mij te troosten na een match waarin ik was uitgefloten, pakte hij mij al eens goed vast in de kleedkamer. Hij kon niet vatten waarom de supporters zich zo op mij afreageerden."

"Hij zei: "Ik ben ontgoocheld dat we een van onze beste spelers verliezen. Maar ik kan je niet tegen je zin op Anderlecht houden aangezien je hier niet meer gelukkig bent.""