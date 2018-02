Verhuursaga in Brugge: 5 gevallen geven Club gelijk

In 2004 had Real Madrid met Raul, Zidane, Ronaldo, Roberto Carlos en David Beckham enkele raspaardjes in de kern lopen. Spits Fernando Morientes, toen 28, was door die weelde naar plek 4 verwezen in de pikorde. Tijd om andere oorden op te zoeken, dacht de Spaanse international, waarop hij een seizoen aan Monaco verhuurd werd.

In de kwartfinales van de Champions League zag de Spanjaard zijn oude teammakkers vroegtijdig weer. En hoe. Na in de heenmatch (4-2) in Madrid een levensbelangrijk uitdoelpunt te hebben gescoord, prikte hij ook in de terugwedstrijd (3-1) een bal in het net.

Real uitgeschakeld en Monaco stootte door. Florentino Perez, voorzitter van Real Madrid, haalde Morientes het seizoen daarop prompt terug naar Real.