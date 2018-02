"Hein sprak over jonge spelers als nummertjes bij de Chinees"

"Hein Vanhaezebrouck heeft wel een punt dat we begrip moeten hebben voor zijn problemen", vindt Degryse. "Want die zijn er natuurlijk. Tegen STVV was het middenveld Kums-Dendoncker-Trebel er niet bij. En het klopt dat er spelers vertrokken zijn, maar toch is het allemaal nog onvoldoende. Het wordt vechten voor een Europees ticket."

In 2018 heeft Anderlecht maar één puntje minder behaald dan Club Brugge. "Maar het spel van Club is natuurlijk wel helemaal anders. Dat is scorebordjournalistiek", aldus Degryse.