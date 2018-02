Jonathan Viera trekt naar China, Standard int nog 3,6 miljoen euro

Jonathan Viera was in het seizoen 2014-2015 aan de slag in de Belgische competitie, maar de Spaanse middenvelder kon nooit echt overtuigen in het shirt van Standard. Hij verzamelde amper 337 speelminuten.

Hij keerde daarom al snel terug naar zijn eigen land. Eerst werd hij uitgeleend, daarna tekende hij definitief bij Las Palmas. Daar bloeide de 28-jarige Spanjaard opnieuw open. Hij schopte het door zijn prestaties zelfs tot in de nationale ploeg.

Nu kiest hij voor een lucratief avontuur in China. Hij tekent bij Beijing Guoan. Volgens de Spaanse pers is er een bedrag van 18 miljoen euro gemoeid met de overstap. Dat is ook goed nieuws voor Standard, want de Belgische club heeft nog 20 procent van de transferrechten in handen. Zo zouden de Luikenaars nog 3,6 miljoen euro innen.