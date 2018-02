Van der Linden heeft raad voor Antwerp: "Speel met 11 van voor winterstop"

Bij het ingaan van de winterstop stond Antwerp zeven punten voor de zevende in de stand, maar zes wedstrijden zonder zege later is dat stekje in de top zes heel erg onzeker geworden. "Nu nog naast Play-off I grijpen, zou heel spijtig zijn", vindt Van der Linden, die in de jaren tachtig zelf meer dan 200 wedstrijden speelde voor Antwerp en 85 keer scoorde.

"Oké, het hoofddoel voor het seizoen was het behoud, maar dat is een goedkoop excuus. Als je tot drie wedstrijden voor het einde in de top zes staat, moet je er toch gewoon voor gaan? Play-off I zou ook extra inkomsten betekenen voor de club. In Play-off II mogen de supporters gratis binnen. In POI zouden ze met alle plezier betalen voor topaffiches."

"Eigenlijk had Antwerp al zeker moeten zijn van die plaats als je kijkt naar de punten die het thuis al te grabbel heeft gegooid. Antwerp verdient het wel. Het is niet slechter dan Kortrijk of Standard. Die ploegen zijn elkaar waard, maar Antwerp zit momenteel in een dip."