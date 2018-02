Hamdi Harbaoui mogelijk geschorst na slag in gezicht Mulumba

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) laat Harbaoui vervolgen na een incident tijdens de match van Zulte Waregem tegen Eupen vorig weekend. De Tunesische huurling van Anderlecht liet zich toen van twee kanten zien.

Hamdi Harbaoui liet zich gaan in drie dolle minuten. Vijf minuten voor de rust scoorde hij de aansluitingstreffer. Daarna kanaliseerde hij zijn euforie via een slag in het gezicht van Eupen-verdediger Mulumba. De spits mocht evenwel blijven staan van scheidsrechter D'hondt. Een belangrijke beslissing, want nog geen twee minuten later lepelde de spits de gelijkmaker in doel.

Harbaoui moet zich volgende week dinsdag (27 februari) gaan verantwoorden voor de Geschillencommissie. Er hangt hem een mogelijke schorsing en boete boven het hoofd.