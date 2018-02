Club Brugge is nu al zeker van Europees voetbal in 2018-2019

Club Brugge kwam zaterdagavond in eigen huis niet verder dan een puntendeling tegen RC Genk. Na de 2-0-nederlaag op AA Gent, de 3-3 tegen Charleroi en de 1-1 tegen Waasland-Beveren zat er dus alweer geen overwinning in voor Club, maar toch is er goed nieuws voor blauw-zwart.

Zo is Club Brugge als eerste Belgische ploeg verzekerd van Europees voetbal volgend seizoen. Club is immers al zeker dat het de reguliere competitie op de eerste plaats zal beëindigen. Geen enkele ploeg kan de achterstand nog overbruggen. Dat wil zeggen dat Club een ticket te pakken heeft voor de 3e voorronde van de Europa League en volgend seizoen aan zijn 47e Europese campagne begint.