"Ongelofelijk: Club pakt 7 op 18 en toch blijft zijn bonus intact"

Dat de wedstrijd in een goeie, zuiderse ambiance niet stilgelegen heeft en dat ze is uitgespeeld. Dat is toch al dat en dat is anders dan vorig jaar.

Voor het overige was de wedstrijd zelf een gevecht met veel strijd en duels, weinig goed voetbal en 3 ballen tussen de palen in 90 minuten. Daar worden we niet vrolijk van. We onthouden dat ook Charleroi geen wedstrijden meer kan winnen. Eentje slechts na Nieuwjaar, maar dat het wel nog 2e staat in het klassement.

En we onthouden dat Standard-trainer Sa Pinto met vuur gespeeld heeft door zijn beste aanvaller en topschutter Orlando Sa op de bank te zetten. Dat vonden ze een heel goed idee bij Charleroi. Met Sa als invaller en met een man minder was Standard ineens een stuk beter en dreigender. Maar een vraag mocht je daar achteraf aan Sa Pinto blijkbaar niet over stellen.

En: voor de derde keer op rij hebben de Standard-invallers een resultaat geforceerd. Dat wijst op meer mogelijkheden voor de coach. De ploeg toont fighting spirit en mentale veerkracht - dat heeft Sa Pinto er zeker ingebracht - maar Standard staat nog altijd niet in de top 6. Terwijl het einde nadert.

Voor het niveau en de aantrekkelijkheid van POI zou Standard er eigenlijk bij moeten zijn, net als Racing Genk overigens.