Advies van topcoach voor HVH: "Niet in openbaar met spelers afrekenen"

"Of ik tips heb voor Vanhaezebrouck?", zegt Baeyens. "Er staan nogal wat tips in mijn boek. De belangrijkste tip is misschien dat Hein het boek eens moet lezen (lacht). Neen, okay..."

"Coachen in topsport is een speciale en moeilijke job. Men overromantiseert dat soms. Dat doe ik niet in mijn boek. Er zijn veel zaken die bijvoorbeeld boven het hoofd van Vanhaezebrouck gebeuren, ook extra-sportief, en waar hij totaal geen controle over heeft. Dat is dodelijk voor een coach, want elke coach is een controlefreak."

"Ik denk dat Vanhaezebrouck met deze beslissing leven in zijn groep probeert te blazen. De manier waarop, daar kun je over discussiëren. Want in mijn boek geef ik aan dat je als coach best nooit in het openbaar met je spelers afrekent."

"Dat is mijn visie en dit boek is geen bijbel, maar ik ben er ten stelligste van overtuigd dat dit soort ingrepen weinig tot niks oplevert. Je kunt voor je spelersgroep heel hard zijn - dat moet bij momenten ook - maar dan intern. In de kleedkamer mag je harde woorden gebruiken."