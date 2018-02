Vanhaezebrouck matigt toon: "Ik kan spelers niets verwijten"

Ik kan de spelers niets verwijten, want ze zijn hier zelf ook niet gelukkig over.

"We zitten in de shit, we hebben veel gekwetsten, geschorsten, er zijn spelers vertrokken en we hebben deze winter geen transfers gedaan. Toch blijven jullie vragen hoe we het gaan omkeren."

"Club Brugge staat met 13 punten op kop, heeft alle transfers gedaan die ze wilden en legt toch hetzelfde rapport voor. Ik vind het lichtjes overdreven dat er dan alleen maar op ons wordt gefocust."

"Iedereen ziet met welke ploeg we moeten spelen en toch blijven ze zeuren. Het is een moeilijke situatie, maar we proberen er het beste van te maken. Ik kan de spelers niets verwijten, want ze zijn hier zelf ook niet gelukkig over."