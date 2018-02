Anderlecht-fans leggen match 10 minuten stil met vuurwerk

In de 18e minuut van de eerste helft op Stayen ontstaken supporters van Anderlecht opeens verschillende vuurpijlen. De rook die dat veroorzaakte zorgde voor een rookgordijn in het stadion.

Scheidsrechter Verboomen besliste om alle spelers naar binnen te sturen en de stadionomroeper waarschuwde de fans dat de wedstrijd mogelijk definitief zou kunnen worden stilgelegd.

Na tien minuten was de rook opgetrokken en keerden alle spelers terug. Wat de precieze reden of aanleiding voor de fans is, is niet duidelijk. Mogelijk willen de Anderlecht-fans protesteren tegen de huidige malaise bij hun club.