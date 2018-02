Enkele hoofdrolspelers in het Belgische voetbal. Enkele hoofdrolspelers in het Belgische voetbal.

Op 21 februari vergadert de Pro League over de competitieformule voor 1A en 1B in de komende jaren. De visies van de clubs lijken nog ver uit elkaar te liggen. Hoe wil u dat de competitie er in de toekomst uitziet? Neem deel aan onze poll van 3 krachtige vragen.