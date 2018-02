Sporteconomen: "10 ploegen in 1B en 3 stijgers en dalers"

Volgens Trudo Dejonghe en Thomas Peeters moet bij een hervorming gefocust worden op de kleinere clubs en niet op de grote. "Het idee dat we door de topclubs veel tegen elkaar te laten spelen de Europese top nog kunnen inhalen, is een illusie", zegt Peeters. "Belangrijker is om de clubs tussen plaatsen 10 en 24 gezond te laten meedraaien."

Twee concrete voorstellen kunnen daarbij helpen. Meer clubs in 1B en meer degradanten in 1A. "Met 14 clubs in 1A en 10 in 1B krijgt de tweede afdeling een gezonder format. Nu moet je wel erg vaak tegen dezelfde clubs spelen in 1B. Dat is niet interessant voor de supporters."

Dejonghe koppelt daaraan een verhoging van het aantal stijgers en dalers tussen 1A en 1B. "Als er drie degradanten zijn in plaats van een, heeft een club die zakt, maar goed werkt, veel kans om het volgende jaar opnieuw te stijgen."

"Met 1 zakker is dat anders. Als KV Mechelen zou zakken en bij de concurrenten, bijvoorbeeld Cercle of Tubize, komt een Rus of Chinees met veel geld, wat kan KV Mechelen dan doen? Ook een investeerder zoeken. Dat is dodelijk. Met 3 zakkers is het economische risico veel kleiner en degradatie een minder zware straf."