Leko begrijpt keuze over Deschacht: "Mentaal niet klaar is naar B-kern, C-kern of F-kern"

Een nederlaag tegen Gent en twee puntendelingen tegen Charleroi en Waasland-Beveren. Club Brugge wacht al drie speeldagen op een overwinning en wil tegen Racing Genk een einde maken aan het wachten.

"Het is tijd voor een overwinning", zegt Ivan Leko. "We toonden een goede mentaliteit en goed voetbal in onze laatste wedstrijden. De resultaten zullen dus wel volgen. We focussen ons gewoon op onze taak."

"Natuurlijk had ik me met 6 op 6 tegen Charleroi en Waasland-Beveren beter gevoeld. Maar we zijn gemotiveerd om tegen Genk te tonen dat we niet in een crisis zitten. Ik zie op training dat de groep gretig is."