Ontslagen Patrick Janssens: "De krokodillen moesten gevoederd worden"

Patrick Janssens vat zijn ontslag met een portie humor op.

Patrick Janssens heeft zijn ontslag als CEO bij Racing Genk voelen aankomen. Dat vertelt de voormalige burgemeester in een tafelgesprek op de Antwerpse televisie (ATV). "Deze keer was het mijn beurt om in de rivier gegooid te worden", zegt Janssens.