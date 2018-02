Jonge Belgische refs op stage in Nederland: ''Kennismaken met ander soort arbitrage''

In Zeist (Nederland) werd voor enkele talentvolle scheidsrechters uit 1A en 1B een stagedag georganiseerd in samenwerking met de Nederlandse Voetbalbond (KNVB). ''We waren heel nieuwsgierig naar de aanpak van KNVB'', verklaart Belgische scheidsrechterbaas Verbist. "Dit zijn de ideale gelegenheden voor onze "high potentials" om extra ervaring op te doen. Er was dan ook veel enthousiasme omtrent de stagedag".

Onder het toeziend oog van begeleiders Johan Verbist en Franck De Bleeckere stond er in de voormiddag een fysieke training en een technische sessie op het menu. Later op de dag werd er gedebatteerd over de invloed van de videoref. Afsluitend volgde nog een korte evaluatie over de prestaties van de Belgische refs tijdens de voorbije 2 speeldagen.