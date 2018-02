Pro League en vzw Stop Darmkanker slaan de handen in elkaar

De campagne tegen darmkanker wordt morgenavond op gang getrapt voor de wedstrijden STVV-Anderlecht (Jupiler Pro League) en Lierse-Roeselare (1B).

Dokter Luc Colemont, maagdarmspecialist en drijvende kracht van de vzw Stop Darmkanker is blij met de samenwerking met de profclubs. "Als we in ieder stadion één darmkanker kunnen stoppen, is ons opzet méér dan geslaagd."

"Dan kunnen we 24 families in België gelukkig maken en heel wat ellende besparen. Het heeft ons enorm plezier gedaan dat alle clubs enthousiast onze actie zullen ondersteunen.”