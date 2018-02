Nieuwe competitieformule in 1A en 1B? Sporza zet alles op een rij

1. Bart Verhaeghe. De voorzitter van Club Brugge heeft in het verleden gezegd dat hij de play-offs wil afschaffen en terugkeren naar een reguliere competitie met een heen- en terugronde. Verhaeghe vindt dat Belgische clubs Europees niet meer concurrentieel zijn, omdat het zwaartepunt van de competitie in de slotmaanden ligt. Ook de Beker van België zou opgewaardeerd worden zonder play-offs. Verhaeghe heeft medestanders in 1A en 1B, maar de vraag is of hij voldoende compromissen wil sluiten om aan het nodige aantal stemmen te komen.



2. Ivan De Witte. De voorzitter van AA Gent en ex-voorzitter van de Pro League zit in het andere kamp: hij wil de play-offs behouden. De Witte is de geestelijke vader van de huidige competitieformule, die naar zijn mening het voetbal spannender maakt en aantrekkelijk is voor tv-zenders. Hij krijgt de steun van Racing Genk. Gent en Genk staan wel open voor aanpassingen, zeker in POII. Bijvoorbeeld een competitie met 14 ploegen in 1A en 10 in 1B. Maar willen clubs die nu onderaan 1A bengelen dat?



3. Herman Wijnants. De sterke man van Westerlo is gepokt en gemazeld in de onderhandelingen binnen de Pro League. Hij zou wel eens de spreekbuis van de clubs uit 1B kunnen worden. Jaren geleden deed hij een voorstel voor een competitie met 2 reeksen van elk 12 clubs, die na 22 speeldagen uit elkaar vallen in 3 reeksen van 8. Hoewel het plan vandaag nog weinig levensvatbaarheid lijkt te hebben, heeft het nog altijd de steun van de ploegen uit 1B. Bovendien verzet Wijnants, een gewiekste onderhandelaar, zich met hand en tand tegen een vermindering van de 24 ploegen: muziek in de oren van de clubs uit 1B.



4. Marc Coucke. De huidige voorzitter van KV Oostende en toekomstige voorzitter van Anderlecht zit in een bijzondere positie. De vergadering van de Pro League is 4 dagen voor Coucke voorzitter wordt in de hoofdstad. Is het standpunt dat Anderlecht en KVO woensdag verdedigen nog hetzelfde na 21 februari? Coucke wou niet reageren op onze vragen.