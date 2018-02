Vanhaezebrouck: "Niet over één nacht ijs gegaan in zaak-Deschacht"

Anderlecht moet morgen op verplaatsing naar STVV, een ploeg die nog ambities heeft voor Play-off I. Vanhaezebrouck: "STVV kan punten pakken tegen Anderlecht, maar dat kunnen ze ook tegen Club Brugge."

"Logisch gezien is het voor STVV het ideale moment om tegen Anderlecht te spelen, want we zitten in de problemen. Maar we zullen ons niet laten doen: we zullen een blok vormen en punten pakken."

"Of dit de moeilijkste periode is uit mijn carrière? Nee, ik heb al veel moeilijkere periodes meegemaakt. De spelersgroep steunt me nog. Er werd aan de spelers gevraagd of ze het niet meer zagen zitten met mij en er kwam unaniem een negatief antwoord."