Deschacht: "Zou soms wat meer zoals Timmy Simons moeten zijn"

"Het probleem is dat ik niet kan relativeren", zegt Deschacht. "Ik was enorm ontgoocheld dat ik vorige week in Oostende op de bank zat. Het voelde aan alsof ik het enige slachtoffer was van het gelijkspel tegen KV Mechelen de week ervoor."

In de nasleep van de 2-2 tegen KV Mechelen voelde Deschacht al nattigheid over zijn speelkansen tegen KV Oostende het weekend erna. Hij besliste daarom om in de loop van die week niet naar het Gala van de Gouden Schoen te gaan.

"Dat klopt. Ik zou soms wat meer zoals Timmy Simons moeten zijn. Ik besef dat ik dit soort beslissingen op mijn leeftijd zou moeten aanvaarden."

Timmy Simons schikt zich in Brugge in een rol als depanneur, maar blijft wel een belangrijke pion in de kleedkamer.

Deschacht: "Ik slaag daar niet in. Ik ben ambitieus en wil zo veel mogelijk spelen. Ik heb gevochten voor de ploeg en deze coach, maar als ik niet mag spelen, kan ik mijn teleurstelling niet verbergen. Ook op mijn 37e. Ik begin te mopperen en blijf tobben. Ik ben altijd zo geweest."