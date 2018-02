Vandenbempt: "Ik denk dat dit het einde is van de carrière van Deschacht"

“Deschacht is naar de B-kern gestuurd door een optelsom van zijn negatieve attitude en het feit dat hij, en dat hebben we al wel eens in de krant gelezen, ervan verdacht wordt aan de basis te liggen van een aantal lekken naar de pers. Dat is een zeer oud en kwalijk zeer bij Anderlecht. Er blijft niets in de kleedkamer."

"Daar heeft Vanhaezebrouck, maar ook zijn voorganger Weiler bijvoorbeeld, zich al donkerblauw aan geërgerd. Er is nauwelijks iets uitgesproken binnen de muren van de kleedkamer, of het is al bij journalisten terechtgekomen. Maar als Deschacht daar al iets mee te maken heeft, zal hij niet de enige zijn die lekt."

"Maar in dit geval is het vooral dat Vanhaezebrouck nood heeft aan positivisme. Anderlecht moet uit die diepe put geraken. En de houding van Deschacht draagt daar niet toe bij. Deschacht is een echte ploegspeler, een echte clubspeler - hij zit al zijn hele leven bij Anderlecht bij wijze van spreken -, maar wel alleen als hij in de ploeg staat. Als het slecht gaat met hem en met de ploeg, laat hij het al wel eens hangen. Dan zit hij met het hoofd naar beneden."

"Hij heeft ook een probleem gehad met René Weiler. En dat was omdat hij openlijk kritiek had geuit op de tactiek, de werkwijze en de manier van spelen. Terecht is achteraf gebleken. Toen werd hij ook een tijdje naar de B-kern gestuurd, maar hij werd wel gerehabiliteerd en heeft nog buiten verwachting veel gespeeld onder Vanhaezebrouck, ook wel deels door blessures van anderen. Ook een paar goeie wedstrijden trouwens."