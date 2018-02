Ex-Charleroi-speler Defays krijgt zijn kans als coach bij Moeskroen

Omdat Mircea Rednic vanochtend bedankt werd bij Moeskroen, moest de club op zoek naar een nieuwe coach. Met Frank Defays heeft het die snel gevonden.

Defays (43) was de voorbije jaren vergroeid met Virton, waar hij sinds 2011 op de bank zat als trainer. Ook als speler was de verdediger uit Namen bijzonder trouw. Hij speelde tussen 1999 en 2009 voor Charleroi.

"Zijn profiel past perfect bij de coach die we zochten voor ons project", laat Moeskroen weten. De eerste taak van Defays is om Moeskroen in de hoogste klasse te houden. De club telt maar 8 punten meer dan rode lantaarn Eupen.