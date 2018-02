Anderlecht stuurt Olivier Deschacht naar de B-kern

Voor Deschacht is het niet de eerste keer dat hij bij Anderlecht naar de B-kern gestuurd wordt. Ook onder René Weiler werd hij eind 2016 al eens uit de A-kern gezet. Deschacht zou gelekt hebben naar de pers, maar ontkende dat zelf in alle toonaarden.

Deschacht kwam in het verleden ook in opspraak in een gokaffaire. Hij kreeg van de Kansspelcommissie een boete van 24.000 euro voor het gokken op wedstrijden van Anderlecht. Deschacht ging in beroep tegen de uitspraak bij de rechtbank van eerste aanleg in Gent. Een uitspraak in die zaak zal er wellicht pas dit najaar zijn.

De verdediger maakte in 2001 zijn debuut bij Anderlecht en stak vorig seizoen Paul Van Himst voorbij met het meeste aantal wedstrijden voor paars-wit. Zijn teller staat intussen op 596. Dit seizoen speelde hij tegen PSG in de Champions League ook zijn 100e Europese wedstrijd voor paars-wit.