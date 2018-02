Moeskroen zet coach Mircea Rednic op de keien

Mircea Rednic werd in december 2016 aan boord gehaald in Moeskroen als opvolger van de ontslagen Glen De Boeck. De Roemeen slaagde in zijn missie om de club in de eerste klasse te houden.

Dit seizoen begon Moeskroen goed aan de competitie, maar intussen is de club weggezakt naar de 12e plaats. "Met amper 13 punten uit de laatste 18 wedstrijden moesten we ingrijpen. Mircea had ook laten verstaan dat hij zich niet langer kon vinden in ons project", laat Moeskroen weten.

De club onderzoekt momenteel "meerdere pistes" om Rednic op te volgen. Intussen neemt assistent-coach Laurent Demol het roer over bij Moeskroen.