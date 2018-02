Coucke: "Plots zijn 2 Belgische clubs bijna failliet en zonder toekomst?"

Marc Coucke kocht eind december Anderlecht, maar sinds de verkoop is duidelijk geworden dat de financiële situatie bij Anderlecht precair is: veel schulden en een torenhoge loonmassa zouden als een molensteen om de nek van de club hangen.

Ook bij de verkoop van KV Oostende zijn al vraagtekens gezet. Coucke zou de club uiteindelijk pas over 5 jaar écht verkopen, in de hoop dat hij met allerlei constructies toch nog winst zou kunnen maken.

Coucke ziet de berichtgeving meewarig aan. "Ongelooflijk: net nu 2 Belgische ondernemers elk een Belgische club kopen, zijn beide clubs plots bijna failliet/waardeloos/toekomstloos", tweet hij.

"De waarheid is: het zijn 2 mooie clubs, elk apart met een prima toekomst!" Over de overgang benadrukt Coucke nog eens dat die zal gebeuren "met respect voor alle wetten".