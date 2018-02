Kortrijkse transformatie onder De Boeck: "Ik heb spelers op juiste positie gezet"

"Dit is de beste groep die ik al ter beschikking had, zowel qua mentaliteit als kwaliteit", zei De Boeck in Extra Time. Maar als er zoveel kwaliteit is, wat doet hij dan anders dan Anastasiou?

"Duidelijke afspraken maken, een organisatie neerzetten en spelers op hun juiste positie zetten", aldus De Boeck. "Ik denk dat er geen vier spelers meer op dezelfde plaats staan als onder de vorige trainer."

"Niet iedereen was bij mijn komst positief over Kristof D'Haene. Maar als je hem nu ziet spelen als linksback, dat is geweldig. Zelfs Jelle Van Damme was onder de indruk. Dat is een exponent van de drive en dynamiek van deze ploeg."