Sonck: "Misschien schatte Weiler zijn groep beter in dan wij dachten"

Het veld in Kortrijk ligt er op dit moment niet al te best bij. Glen De Boeck wil dat niet als een excuus gebruiken. "Hoe meer je erover praat, hoe meer excuses je je spelers geeft. Zo simpel is het. Het veld is voor de twee ploegen hetzelfde. Ga er aanstaan en probeer te voetballen. De bal zal misschien wel eens wegspringen, maar zo is het. Hoe meer excuses je geeft aan een voetballer, hoe meer hij die zal gebruiken."

"Het veld is slecht, maar je kunt er nu niets aan veranderen.Blijkbaar is er vorig seizoen een verkeerde keuze gemaakt in graszaad, waardoor de wortels in de breedte zijn gegroeid in plaats van in de diepte. Hoe meer energie je steekt in de dingen waar je geen vat op hebt, hoe moeilijker het wordt. Als ik in de week constant loop te sakkeren over het veld, dan gaan mijn spelers daar ook mee aan de slag."